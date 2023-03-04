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Зуева Александра Макарьевна

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Место рождения

д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

11.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913

Отец: Зуев Макарий Тимофеевич

Мать: Мария Абрамовна

д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Крещение
12.03.1913 ст.
ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
восприемники : Архангельской волости д.Дъяково сын крестьянина Зуев Александр Лаврович и крестьянская дочь девица Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно
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