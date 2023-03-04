Зуева Александра Макарьевна
Место рожденияд.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения11.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913
Отец: Зуев Макарий Тимофеевич
Мать: Мария Абрамовна
д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Крещение
12.03.1913 ст.
ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
восприемники : Архангельской волости д.Дъяково сын крестьянина Зуев Александр Лаврович и крестьянская дочь девица Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно