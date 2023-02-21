Кряченко Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.2010
Рождение ребёнка
20.06.2012
Дочь: Кряченко Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Кряченко Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
14.05.2016
Дочь: Кряченко Полина Максимовна
Мать ребёнка: Кряченко Светлана Владимировна