Кряченко Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряченко Максим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.2010

Жена: Кряченко Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
20.06.2012

Дочь: Кряченко Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Кряченко Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
14.05.2016

Дочь: Кряченко Полина Максимовна

Мать ребёнка: Кряченко Светлана Владимировна

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