Жужнев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жужнев Николай Семенович

Мать: Жужнева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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