Денисов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1970

Отец: Денисов Николай

Мать: Денисова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1992

Дочь: Денисова Карина Ильинична

Мать ребёнка: Балашова Ольга Ивановна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Кирилл Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Ольга Ивановна

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