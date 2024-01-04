Денисов Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1970
Отец: Денисов Николай
Рождение ребёнка
16.10.1992
Дочь: Денисова Карина Ильинична
Мать ребёнка: Балашова Ольга Ивановна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Кирилл Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балашова Ольга Ивановна