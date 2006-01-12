Калашников Алексей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1953
Сын: Калашников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Калашникова Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана