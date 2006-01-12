Калашников Алексей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Алексей Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1953

Сын: Калашников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Калашникова Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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