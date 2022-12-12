Хужи (Хузеев) Гали Хузеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хужи (Хузеев) Гали Хузеевич

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1912

Дата смерти

13.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.10.1966
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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