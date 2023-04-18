Альков Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1800
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Альков Константин Иванович
Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)
Рождение ребёнка
13.11.1885 ст.
Дочь: Алькова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспреемники: Царицынский мещанин Степан Николаевич Бубнов и московская мещанка Евдокия Никитична Печтпондисская.
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.
Дочь: Алькова Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Воспреемники: учитель Тамбовского сельского училища Григорий Константинович Кракожонов и Енотаевская мещанка девица Дария Павловна Макушева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1900