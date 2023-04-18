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Альков Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1800

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Альков Константин Иванович

Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)

Рождение ребёнка
13.11.1885 ст.

Дочь: Алькова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспреемники: Царицынский мещанин Степан Николаевич Бубнов и московская мещанка Евдокия Никитична Печтпондисская.
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.

Дочь: Алькова Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Воспреемники: учитель Тамбовского сельского училища Григорий Константинович Кракожонов и Енотаевская мещанка девица Дария Павловна Макушева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)

Смерть
Около 1900
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