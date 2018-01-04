Gruszka Mikołaj 04.01.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gruszka Mikołaj

Место рождения

Wąsewo akt 2/1886

Дата рождения

04.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886

Отец: Gruszka Mikołaj

Мать: Gruszka (Podolak) Franciszka

Wąsewo akt 2/1886
Бракосочетание
21.01.1907

Жена: Gruszka (Karpińska) Helena

Wąsewo akt 4/1907
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Gruszka Stanisław Mikołaj

Мать ребёнка: Gruszka (Karpińska) Helena

Wąsewo akt 151/1908
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Gruszka Mikołaj

Мать ребёнка: Gruszka (Karpińska) Helena

Wąsewo akt 7/1910
Смерть
Неизвестно

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