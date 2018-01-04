Gruszka Mikołaj
Место рожденияWąsewo akt 2/1886
Дата рождения04.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886
Отец: Gruszka Mikołaj
Wąsewo akt 2/1886
Бракосочетание
21.01.1907
Wąsewo akt 4/1907
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Gruszka Stanisław Mikołaj
Мать ребёнка: Gruszka (Karpińska) Helena
Wąsewo akt 151/1908
Рождение ребёнка
03.01.1910
Сын: Gruszka Mikołaj
Мать ребёнка: Gruszka (Karpińska) Helena
Wąsewo akt 7/1910
Смерть
Неизвестно