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Меркулов Виктор Васильевич

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

Между 1927 и 1932

Дата смерти

Между 1941 и 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1927 и 1932

Отец: Меркулов Василий Иванович

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Между 1941 и 1943
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Был ранен в живот (при сборе гороха на поле для маленьких собратьев. Захоронен в личном саду Меркулова Григория Васильевича)
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