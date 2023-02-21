Меркулов Виктор Васильевич
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияМежду 1927 и 1932
Дата смертиМежду 1941 и 1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Между 1927 и 1932
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Между 1941 и 1943
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Был ранен в живот (при сборе гороха на поле для маленьких собратьев. Захоронен в личном саду Меркулова Григория Васильевича)