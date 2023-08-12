Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1873
Поручители жениха д. Тетерино крестьяне Михаил Васильев и Алексей Андреев Поручители невесты д. Ченцово крестьянин Егор Федоров и д. Новосурино бессрочно отпускной унтер офицер Егор Тихонов Тихонов
Рождение ребёнка
27.09.1874
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Чижиков Павел Васильев
Воспреемники д. Ченцово крестьянин Василий Иванов д. Н. Тетерино крестьянская девица Екатерина Иванова