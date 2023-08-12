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Анна Иванова

Место рождения

Ченцово, Можайский, Московская область

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченцово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Чижиков Павел Васильев

Тетерино, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Тетерино крестьяне Михаил Васильев и Алексей Андреев Поручители невесты д. Ченцово крестьянин Егор Федоров и д. Новосурино бессрочно отпускной унтер офицер Егор Тихонов Тихонов
Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Чижиков Павел Васильев

Тетерино, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ченцово крестьянин Василий Иванов д. Н. Тетерино крестьянская девица Екатерина Иванова

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