Ламанов Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаманов Степан Алексеевич

Ламанов Степан Алексеевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.07.1873

Дочь: Ламанова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Ламанова Анастасия Николаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.11.1875

Дочь: Ламанова Матрена Степановна

Мать ребёнка: Ламанова Анастасия Николаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: Ламанова Варвара Степанов

Мать ребёнка: Ламанова Анастасия Николаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламанова Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close