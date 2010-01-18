Милохова (Ларина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милохова (Ларина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1930

Дата смерти

18.01.2010

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930

Отец: Ларин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милохов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милохов Анатолий Степанович

Смерть
18.01.2010
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