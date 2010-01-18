Милохова (Ларина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1930
Дата смерти18.01.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930
Отец: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милохов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милохов Анатолий Степанович
Смерть
18.01.2010