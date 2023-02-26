Елена Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Антипов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марина Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Антипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Антипов
Смерть
Неизвестно