Елена Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Антипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марина Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Антипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Антипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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