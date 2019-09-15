Гаркушина (Чубенко) Людмила Кирилловна
Место рождения
Дата рождения21.10.1937
Дата смерти15.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1958
Сын: Гаркушин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
16.12.1962
Дочь: Дьяченко (Гаркушина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
29.06.1976
Сын: Гаркушин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
29.06.1976
Сын: Гаркушин Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич
Смерть
15.09.2019