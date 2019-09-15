Гаркушина (Чубенко) Людмила Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркушина (Чубенко) Людмила Кирилловна

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Место рождения

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

Дата рождения

21.10.1937

Дата смерти

15.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1937

Отец: Чубенко Кирилл Григорьевич

Мать: Чубенко (Артаманова) Полина Васильевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаркушин Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
12.07.1958

Сын: Гаркушин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
16.12.1962

Дочь: Дьяченко (Гаркушина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
29.06.1976

Сын: Гаркушин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
29.06.1976

Сын: Гаркушин Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Гаркушин Алексей Георгиевич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
15.09.2019
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

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