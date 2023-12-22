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Устинья Трофимова
Устинья Трофимова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трофим Спиридонов
1816 г.р.
Мать
Татьяна Федорова
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Трофим Спиридонов
Мать:
Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно
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