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Аджиашвили Илья

Место рождения

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

09.07.1943

Дата смерти

29.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1943

Отец: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Мать: Косс (Косс) Фрейда Фрида

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стрельцова) Зинаида

Развод
Неизвестно

Жена: (Клинецкая) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клинецкая) Ирина

Рождение ребёнка
05.06.1984

Дочь: (Аджиашвили) Яна

Мать ребёнка: (Клинецкая) Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1988

Сын: Стрельцов Илья

Мать ребёнка: (Стрельцова) Зинаида

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.2015
Москва, город федерального значения Москва

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