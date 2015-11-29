Аджиашвили Илья
Место рождения
Дата рождения09.07.1943
Дата смерти29.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Стрельцова) Зинаида
Развод
Неизвестно
Жена: (Клинецкая) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Клинецкая) Ирина
Рождение ребёнка
05.06.1984
Дочь: (Аджиашвили) Яна
Мать ребёнка: (Клинецкая) Ирина
Рождение ребёнка
28.06.1988
Сын: Стрельцов Илья
Мать ребёнка: (Стрельцова) Зинаида
Смерть
29.11.2015