Глушаев Платон Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830 ст.
Отец: Глушаев Леонтий Никитич
Мать: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
09.10.1850 ст.
Мать ребёнка: Глушаева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1855 ст.
Сын: Глушаев Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Глушаева Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно