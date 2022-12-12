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Глушаев Платон Леонтьевич

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Место рождения

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.11.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830 ст.

Отец: Глушаев Леонтий Никитич

Мать: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1850 ст.

Сын: Глушаев Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Ксения Михайловна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1855 ст.

Сын: Глушаев Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Ксения Михайловна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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