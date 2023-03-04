Хан Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1980
Отец: Хан Яков Константинович
Мать: Сон Эмма Петровна
Рождение ребёнка
09.07.2011
Дочь: Хан Карина Викторовна
Мать ребёнка: Ким Марина Генадиевна
Рождение ребёнка
11.03.2013
Сын: Хан Ян Викторович
Мать ребёнка: Ким Марина Генадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Марина Генадиевна