Хан Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1980

Отец: Хан Яков Константинович

Мать: Сон Эмма Петровна

Рождение ребёнка
09.07.2011

Дочь: Хан Карина Викторовна

Мать ребёнка: Ким Марина Генадиевна

Рождение ребёнка
11.03.2013

Сын: Хан Ян Викторович

Мать ребёнка: Ким Марина Генадиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Марина Генадиевна

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