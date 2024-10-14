Долгушев (Долгушин) Андрей Борисович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДолгушев (Долгушин) Борис ПавловичНеизвестно г.р.
Дети
Долгушев (Долгушин) Владимир АндреевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгушев (Долгушин) Борис Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгушев (Долгушин) Владимир Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно