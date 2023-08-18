Часовников Михаил
Место рожденияЧиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти27.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
29.03.1994