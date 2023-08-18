Часовников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовников Михаил

Место рождения

Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

27.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: Часовников Фёдор Михайлович

Мать: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна

Развод
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
29.03.1994

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