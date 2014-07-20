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Галимова Сылу

Место рождения

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1930

Дата смерти

20.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930

Отец: не указан

Мать: Халима

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1954

Сын: Галимов Илгиз Вагизович

Отец ребёнка: Галимов Вагиз Габдельвалиевич

г.Лениногорск
Рождение ребёнка
18.11.1956

Сын: Галимов Ильдус Вагизович

Отец ребёнка: Галимов Вагиз Габдельвалиевич

г.Лениногорск
Смерть
20.07.2014
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
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