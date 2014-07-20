Галимова Сылу
Место рождения
Дата рождения25.10.1930
Дата смерти20.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930
Мать: Халима
Рождение ребёнка
28.10.1954
Отец ребёнка: Галимов Вагиз Габдельвалиевич
г.Лениногорск
Рождение ребёнка
18.11.1956
Отец ребёнка: Галимов Вагиз Габдельвалиевич
г.Лениногорск
Смерть
20.07.2014
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия