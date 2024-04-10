Гребенев Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенев Яков Филиппович

Гребенев Яков Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1761

Дата смерти

Между 1822 и 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1761

Отец: Гребенев Филипп Васильевич

Мать: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Гребенев Парфен Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
14.02.1784

Дочь: (Гребнева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гребнева) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Гребенев Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Гребнева) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Гребенев Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Гребнева) Доминика Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Смерть
Между 1822 и 1829

Мы используем куки для улучшения работы сайта.