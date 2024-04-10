Гребенев Яков Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1761
Дата смертиМежду 1822 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1761
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Рождение ребёнка
14.02.1784
Дочь: (Гребнева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гребнева) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1794
Смерть
Между 1822 и 1829