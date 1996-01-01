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Местникова Валерия Тимофеевна
Местникова Валерия Тимофеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1996
Пол
Женский
Отец
Местников Тимофей Николаевич
1974 г.р.
Мать
Местникова Надежда Ивановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1996
Отец:
Местников Тимофей Николаевич
Мать:
Местникова Надежда Ивановна
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