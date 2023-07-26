Бякова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова Анна Николаевна

Бякова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Семен Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Бяков Виталий Семенович

Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: (Бякова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Мария Васильевна Воронцова
Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: (Бякова) Таисия Семеновна

Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви № 29. Оп.39 т. 2. Д. 946 разворот 359
Смерть
Неизвестно

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