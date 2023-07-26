Бякова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Семен Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1906
Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: (Бякова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Мария Васильевна Воронцова
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: (Бякова) Таисия Семеновна
Отец ребёнка: Бяков Семен Иванович
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви № 29. Оп.39 т. 2. Д. 946 разворот 359
Смерть
Неизвестно