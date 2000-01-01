Щербаков Федор (Феодор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1795 по 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1855 по 1890
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
"Мастер парикмахерского цеха" (на основе записи о его сыне "петроградский цеховой, сын мастера парикмахерского цеха". По семейным слухам, или он, или его сын, работал парикмахером в здании, где ныне р... Показать все
Смерть
Неизвестно