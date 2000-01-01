Щербаков Федор (Феодор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Федор (Феодор)

Щербаков Федор (Феодор)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1795 по 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1855 по 1890

Сын: Щербаков Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
"Мастер парикмахерского цеха" (на основе записи о его сыне "петроградский цеховой, сын мастера парикмахерского цеха". По семейным слухам, или он, или его сын, работал парикмахером в здании, где ныне р... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close