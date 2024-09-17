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Мухамадеев Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусабиров Мухамади

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фахреева) Минхаят

Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Сын: Мухаметшакиров Мухаметшафик

Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Шакирова) Зульжамал

Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят

Рождение ребёнка
16.01.1916 ст.

Сын: Шакиров Адельша

Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят

Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Шакиров Мухаметрахим

Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят

Смерть
Неизвестно

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