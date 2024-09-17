Мухамадеев Шакир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусабиров Мухамади
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фахреева) Минхаят
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Сын: Мухаметшакиров Мухаметшафик
Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Шакирова) Зульжамал
Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят
Рождение ребёнка
16.01.1916 ст.
Сын: Шакиров Адельша
Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят
Рождение ребёнка
24.09.1918
Сын: Шакиров Мухаметрахим
Мать ребёнка: (Фахреева) Минхаят
Смерть
Неизвестно