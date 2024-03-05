(Громова) Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Громова) Евдокия Гаврилова

Место рождения

д.Ларинская, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1887 и 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ларинская, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
25.04.1909

Муж: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

с.Вёшки
Рождение ребёнка
19.06.1910

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
19.06.1910

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: Прасковья (Параскева) Яковлева

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
Неизвестно
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