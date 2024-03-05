(Громова) Евдокия Гаврилова
Место рожденияд.Ларинская, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1887 и 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.04.1909
с.Вёшки
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1912
Дочь: Прасковья (Параскева) Яковлева
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
03.06.1918
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
Неизвестно