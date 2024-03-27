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Асхадуллин Самигулла

Место рождения

д. Сардыган, Салаусьский с/с Балтасинский р-н

Дата рождения

1902

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Асхадулла

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Асхатуллин Самигулла Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, Салаусьский с/с, д. Сардычан Дата призыва: 24.07.1941 Место призыва: Бал... Показать все
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асхадуллина (Бадрутдинова) Ханифа

Смерть
1983

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