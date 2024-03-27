Асхадуллин Самигулла
Место рожденияд. Сардыган, Салаусьский с/с Балтасинский р-н
Дата рождения1902
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Асхадулла
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Асхадуллин Самигулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Дата призыва: 27.08.1941 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 27.08.1941 Куда выбыл: 490 сапб Дата документа: 28.09.1945 Номер команды: 17
Асхатуллин Самигулла Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, Салаусьский с/с, д. Сардычан Дата призыва: 24.07.1941 Место призыва: Бал... Показать все
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асхадуллина (Бадрутдинова) Ханифа
Смерть
1983