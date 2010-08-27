Вязовой Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовой Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1944

Дата смерти

27.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1944

Отец: Вязовой Н колай Иванович

Мать: Вязовая Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Вязовой Владимир Викторович

Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1972

Дочь: Вишнякова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна

Рождение ребёнка
20.07.1982

Дочь: Вязовая Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна

Смерть
27.08.2010
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