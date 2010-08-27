Вязовой Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1944
Дата смерти27.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1944
Отец: Вязовой Н колай Иванович
Мать: Вязовая Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Вязовой Владимир Викторович
Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна
Рождение ребёнка
23.05.1972
Дочь: Вишнякова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна
Рождение ребёнка
20.07.1982
Дочь: Вязовая Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Маслюк Валентина Александровна
Смерть
27.08.2010