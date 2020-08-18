(Долбенёва) Евгения Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.01.1928
Дата смерти18.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Образование
С 1947 по 28.03.1952
Зоотехнический факультет. Учёный, зоотехник | Московская Ветеринарная Академия
Работа или профессия
С 28.08.1952 по 01.04.1953
Рыбинский райсельхозотдел
Гл. зоотехник
Работа или профессия
С 01.04.1953 по 09.08.1955
Рыбинский сельхозтехникум
Преподаватель специальных дисциплин
Образование
С 01.10.1955 по 31.07.1956
МСХА, агропедагогический факультет
Работа или профессия
С 17.09.1956 по 27.02.1961
Сельхозтехникум
Преподаватель зоотехнических дисциплин
Образование
С 10.03.1961 по 11.10.1964
Аспирантура по специальности "инкубация" | Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеводства
Работа или профессия
С 11.10.1964 по 08.07.1968
И.о. старшего научного сотрудника | ВНИИ птицеводства, лаборатория микробного синтеза белка
Работа или профессия
С 08.07.1968 по 19.05.1971
Старший научный сотрудник | ВНИИ птицеводства, лаборатория микробного синтеза белка и ферментов
Образование
31.07.1970
Высшая аттестационная комиссия
Учёное звание старшего научного сотрудника по специальности "Кормление сельскохозяйственных птиц"
Работа или профессия
С 19.05.1971 по 01.07.1976
Старший научный сотрудник | ВНИИ птицеводства, лаборатория энерго-протеинового питания (изменение структуры)
Работа или профессия
С 01.07.1976 по 31.01.1988
Старший научный сотрудник | ВНИИ птицеводства, отдел кормления, лаборатория оценки кормовых средств (изменение структуры)
Награда
08.10.1979
Постановление ГКНТ, Минсельхоза СССР, Минводхоза СССР, Госкомсельхозтехники СССР и ВЦСПС
Премия совета министров СССР за разработку и внедрение в промышленное птицеводство системы нормированного кормления
Награда
12.04.1984
Медаль "Ветеран труда"
Награда
28.11.1985
Бронзовая медаль "За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР" | Москва, ВДНХ
Награда
17.02.2010
Юбилейная медаль "65 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
27.11.2010
Медаль в честь 80-и летия ВНИТИП "За возрождение птицеводства России"
Награда
13.03.2015
Юбилейная медаль "70 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
08.05.2020
Юбилейная медаль "75 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
18.08.2020