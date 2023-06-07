Матвеева (Долгова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Долгова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.?.1896

Дата смерти

29.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1896

Отец: Долгов Василий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1916

Сын: Матвеев Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Матвеев Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1922

Дочь: Куксинская Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель. награждена орденом Ленина. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне"
Смерть
29.05.1967
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