Матвеева (Долгова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.?.1896
Дата смерти29.05.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1896
Отец: Долгов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
30.07.1916
Сын: Матвеев Борис
Рождение ребёнка
1919
Сын: Матвеев Геннадий
Рождение ребёнка
12.01.1922
Дочь: Куксинская Нина Фёдоровна
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель. награждена орденом Ленина. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне"
Смерть
29.05.1967