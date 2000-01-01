Салтыкова Евдокия Ерастовна
Место рожденияУста, урень
Дата рождения22.04.1898
Дата смерти27.12.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898
Отец: Ераст
Мать: не указана
Уста, урень
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Салтыков Феоктист Григорьевич
Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Кириллова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич
д. м. Васильево Хвостиковкой волости Семеновского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1933
Сын: Салтыков Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич
Смерть
27.12.1962
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Малое Васильевское кладбище