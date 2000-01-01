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Салтыкова Евдокия Ерастовна

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Место рождения

Уста, урень

Дата рождения

22.04.1898

Дата смерти

27.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898

Отец: Ераст

Мать: не указана

Уста, урень
Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Салтыков Феоктист Григорьевич

Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Кириллова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич

д. м. Васильево Хвостиковкой волости Семеновского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1933

Сын: Салтыков Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Салтыков Григорий Николаевич

Смерть
27.12.1962
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Малое Васильевское кладбище
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