Кылосов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКылосов Александр

Кылосов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

Рождение ребёнка
08.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Марина

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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