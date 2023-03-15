Кылосов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
Рождение ребёнка
08.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Марина
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область