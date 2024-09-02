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Христина Степановна

Место рождения

Российская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд, Екатериновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иван Рядовой Яковлевич

Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Назаров Иван Рядовой Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Назарова) Олимпиада

Отец ребёнка: Назаров Иван Рядовой Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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