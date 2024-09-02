Христина Степановна
Место рожденияРоссийская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд, Екатериновка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Назаров Иван Рядовой Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Назарова) Олимпиада
Отец ребёнка: Назаров Иван Рядовой Яковлевич
Смерть
Неизвестно