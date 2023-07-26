Мациевская (Гамула) Евфимия Онуфриевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1856 и 1858
Дата смерти11.09.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1858
Отец: Гамула Онуфрий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1881 ст.
Канонир 4-й артилерийской резервной бригады 4-й батареи Никита Александров Мациевский православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Евфимия Онуфриева Гамулова правосл... Показать все
Смерть
11.09.1882 ст.
от поноса