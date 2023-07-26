Мациевская (Гамула) Евфимия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мациевская (Гамула) Евфимия Онуфриевна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Между 1856 и 1858

Дата смерти

11.09.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
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Рождение
Между 1856 и 1858

Отец: Гамула Онуфрий

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
18.10.1881 ст.

Муж: Мациевский Никита Александрович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Канонир 4-й артилерийской резервной бригады 4-й батареи Никита Александров Мациевский православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Евфимия Онуфриева Гамулова правосл... Показать все
Смерть
11.09.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от поноса

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