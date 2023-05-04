Злобин Иван Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: (Злобина) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Злобина) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Злобин Иван Иванович
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова