Злобин Иван Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Иван Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Злобин Николай Иванович

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Злобин Василий Иванович

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: (Злобина) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Злобина) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Злобин Иван Иванович

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Злобин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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