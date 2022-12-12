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Симонайтис Игорь Андриусович
Симонайтис Игорь Андриусович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
11.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Симонайтис Виктор (Андриус) Андреевич (Витауто)
1944 г.р.
Мать
Симонайтис (Сулейманова) Галина (Гальджиган) Алексеевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975
Отец:
Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)
Мать:
Симонайтис Галина Алексеевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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