Симонайтис Игорь Андриусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонайтис Игорь Андриусович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

11.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975

Отец: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)

Мать: Симонайтис Галина Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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