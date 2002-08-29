Нусс Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНусс Яков Фёдорович

Нусс Яков Фёдорович

avatar

Место рождения

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

12.04.1911

Дата смерти

29.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1926 по 1935
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1941 по 1962
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 1962 по 2002
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.08.2002
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close