Нусс Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.04.1911
Дата смерти29.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1935
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1941 по 1962
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 1962 по 2002
Смерть
29.08.2002