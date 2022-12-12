Заостровская (Малевинская) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Заостровская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Заостровский Иван Константинович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Заостровская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Заостровский Иван Константинович
Николаевский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Образование
Неизвестно
Обучалась в Никольской женской прогимназии.
Смерть
Неизвестно