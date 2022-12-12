Заостровская (Малевинская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская (Малевинская) Надежда Николаевна

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Место рождения

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Малевинский Николай Викторович

Мать: Малевинская Клавдия Степановна

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Заостровский Иван Константинович

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Заостровская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Заостровский Иван Константинович

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Заостровская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Заостровский Иван Константинович

Николаевский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Образование
Неизвестно
Обучалась в Никольской женской прогимназии.
Смерть
Неизвестно
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