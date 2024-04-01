Терентьев Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рождения21.10.1887 ст.
Дата смерти18.09.1970
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Сын: Терентьев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Сын: Терентьев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна
Смерть
18.09.1970