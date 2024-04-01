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Терентьев Дмитрий Никитич

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Место рождения

Сокольники, Истра, Московская область

Дата рождения

21.10.1887 ст.

Дата смерти

18.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Терентьева Вера Григорьевна

Сокольники, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Терентьев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Сын: Терентьев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна

Сокольники, Истра, Московская область
Смерть
18.09.1970

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