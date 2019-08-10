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Тимиряев Ярослав Дмитриевич
Тимиряев Ярослав Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
10.08.2019
Пол
Мужской
Отец
Тимиряев Дмитрий Иванович
1988 г.р.
Мать
Тимиряева Эльвира (Бархутдинова) Хизбулловна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2019
Отец:
Тимиряев Дмитрий Иванович
Мать:
Тимиряева Эльвира Хизбулловна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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