Григорий Ипатиев Векшин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Ипатиев Векшин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векшина Дарья Иосифова (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Векшин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Векшина Дарья Иосифова (?)

Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Дочь: Векшина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Векшина Дарья Иосифова (?)

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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