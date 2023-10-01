Четин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.2005
Дочь: Четина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кылосова-Четина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.2011
Дочь: Четина Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Кылосова-Четина Наталья Ивановна