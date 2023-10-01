Четин Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четин Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кылосова-Четина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.2005

Дочь: Четина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кылосова-Четина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.2011

Дочь: Четина Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Кылосова-Четина Наталья Ивановна

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