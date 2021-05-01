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Подшибякин Алексей Витальевич

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.07.1983

Дата смерти

01.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Вычислено 09.09.2005

Жена: Климова Маргарита Евгеньевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Подшибякина Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Маргарита Евгеньевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.05.2021
Бегичево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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