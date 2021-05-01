Подшибякин Алексей Витальевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1983
Дата смерти01.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 09.09.2005
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Подшибякина Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Маргарита Евгеньевна
Смерть
01.05.2021
Бегичево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область