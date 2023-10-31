Руди Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуди Елизавета Александровна

Руди Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

23.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Руди Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1921

Дочь: Пейчева Эмма Николаевна

Отец ребёнка: Руди Николай

Рождение ребёнка
28.08.1924

Дочь: Куничева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Руди Николай

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Бондаренко Ирма Николаевна

Отец ребёнка: Руди Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руди Николай Николаевич

Отец ребёнка: Руди Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руди Николай

Смерть
23.01.1973
п. Керчевский, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close