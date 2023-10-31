Руди Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти23.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Руди Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1921
Дочь: Пейчева Эмма Николаевна
Отец ребёнка: Руди Николай
Рождение ребёнка
28.08.1924
Дочь: Куничева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Руди Николай
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Бондаренко Ирма Николаевна
Отец ребёнка: Руди Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руди Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руди Николай
Смерть
23.01.1973
п. Керчевский, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР