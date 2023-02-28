Прасковья Арефьева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Пракофьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Пракофьев
Место жительства
1858
32
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Пракофьев
Смерть
Неизвестно