Бурова (Гурьянова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Гурьянова) Анна Александровна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1947

Отец: Гурьянов Александр Григорьевич

Мать: Гурьянова Зинаида Егоровна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1967

Сын: Буров Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1968

Дочь: Гладкова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1974

Сын: Буров Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
16.10.1986

Дочь: Миронова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Анатолий Степанович

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