Бурова (Гурьянова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1947
Рождение ребёнка
28.05.1967
Сын: Буров Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1968
Дочь: Гладкова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1974
Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
16.10.1986
Дочь: Миронова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Буров Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно