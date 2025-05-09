Gizicky Bogdan
мужской, родился 1923, Ukraine, Kamyanets-Podilsky
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Ukraine, Kamyanets-Podilsky
Место жительства
Неизвестно
Israel, Migdal Haemek
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gizickaya) Sofia Mironovna
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gizickaya) Sofia Mironovna