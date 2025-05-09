Gizicky Bogdan 1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Gizicky Bogdan

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1923, Ukraine, Kamyanets-Podilsky

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine, Kamyanets-Podilsky

Место жительства
Неизвестно
Israel, Migdal Haemek

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gizickaya) Sofia Mironovna

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gizickaya) Sofia Mironovna

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