Kutikov (Abramov) Sofia 19.05.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kutikov (Abramov) Sofia

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 19.05.1932

умерла 19.01.2002, Toronto, Ontario, Canada

Мать
Abramov (Havkina) Hanna01.12.1907 г.р.
Отец
Abramov Solomon1901 г.р.
Дети
Kutikov Vyacheslav31.08.1952 г.р.
Rashap (Kutikov) Alla Michael26.02.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932

Отец: Abramov Solomon

Мать: Abramov (Havkina) Hanna

Рождение ребёнка
31.08.1952

Сын: Kutikov Vyacheslav

Отец ребёнка: Kutikov Michael

Гомель, Гомельская область

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Rashap (Kutikov) Alla Michael

Отец ребёнка: Kutikov Michael

Гомель, Гомельская область

Смерть
19.01.2002
Toronto, Ontario, Canada

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