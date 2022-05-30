Kutikov (Abramov) Sofia
женский, родилась 19.05.1932
умерла 19.01.2002, Toronto, Ontario, Canada
МатьAbramov (Havkina) Hanna01.12.1907 г.р.
ОтецAbramov Solomon1901 г.р.
Дети
Kutikov Vyacheslav31.08.1952 г.р.
Rashap (Kutikov) Alla Michael26.02.1958 г.р.
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Рождение
19.05.1932
Отец: Abramov Solomon
Мать: Abramov (Havkina) Hanna
Рождение ребёнка
31.08.1952
Сын: Kutikov Vyacheslav
Отец ребёнка: Kutikov Michael
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Rashap (Kutikov) Alla Michael
Отец ребёнка: Kutikov Michael
Гомель, Гомельская область
Смерть
19.01.2002
Toronto, Ontario, Canada