Заикин Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти26.03.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: Заикин Сергей Васильевич
Мать: не указана
Г.Бирюч Белгородской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1935
Дочь: Субботина Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна
с.Тынково Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Заикина Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.09.1940
Дочь: Чернышева Лилия Валентиновна
Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна
Смерть
26.03.1994
с.Шехмань Тамбовской обл.