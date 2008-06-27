Заикин Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Валентин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

26.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Заикин Сергей Васильевич

Мать: не указана

Г.Бирюч Белгородской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1935

Дочь: Субботина Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна

с.Тынково Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Заикина Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.09.1940

Дочь: Чернышева Лилия Валентиновна

Мать ребёнка: Заикина Мария Дмитриевна

Смерть
26.03.1994
с.Шехмань Тамбовской обл.
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